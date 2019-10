La paciencia, madre de todas las virtudes

Me he acordado durante el choque de Riazor de Benito Floro, aquel entrenador que solicitaba la presencia permanente de un psicólogo en auxilio de la plantilla. Se ha visto con claridad, el Almería ha pasado en una semana de la euforia previa al partido ante el Cádiz, a asegurar un punto como tabla mental de salvación. Por el momento, excepto el actual líder, los rivales que han dado el do de pecho ante los rojiblancos, de los que tanto se habla en los medios nacionales, no han sabido mantener el mismo nivel exhibido ante los de Emanuel en siguientes jornadas. Eso corrobora la teoría de que el Almería es el nuevo equipo a batir. Además, la relajación mental ha ido pasando factura tras ser líderes imbatidos y conjunto menos goleado. Todo ello ha desembocado en, quizá, la clave final del actual estado de la UDA, al ir bajando el pistón de la intensidad. Por mucho y bien que se haya competido, como manifestó Emanuel después del encuentro, la intensidad entronca con la concentración y la disciplina si se busca la anticipación, en vez de correr como pollos sin cabeza. En esta categoría el orden es la asignatura principal a aprobar. Solo hace falta echar la vista atrás para acordarse de la anterior campaña o, en este mismo curso, del partido en Las Palmas, donde colocación, concentración, intensidad y calidad final se dieron la mano. Lo que le faltó al equipo de la pasada temporada, esa pizca de calidad, la tiene el actual, que no puede permitirse el lujo de dejar de presionar cuando hay que hacerlo y sobre todo de no ganar los balones divididos y segundas jugadas, marca de la casa hasta hace nada. Con la presión que han estado ejerciendo los contrarios desde el partido de Vallecas hasta el de Riazor, o se es un grande de Europa o no se sale vivo del envite. Aun con todo, y con el estado de pura transición al ir entrando ya los nuevos jugadores, se conserva la segunda plaza de ascenso directo. Y ojo, se han jugado tres de los cuatro últimos partidos lejos del Mediterráneo y en estas diez jornadas ha tenido la UDA que enfrentarse con gran parte de los aspirantes al ascenso. Por eso, dentro del trabajo que queda por hacer con el objetivo de volver a la doble senda, presión y calidad, que marca esta Segunda División, se puede ser optimista. Y hablo de ahuyentar la actual zozobra al estar en segundo lugar, cuando en la anterior campaña la euforia se desataba por estar casi toda la temporada en mitad de la tabla en busca de un posible sexto puesto. Esto es muy largo, la reconversión de una entidad a la que se le dio la vuelta como a un calcetín hace tan solo dos meses sigue su curso, los nuevos jugadores deben asimilar lo que es la categoría de plata en España, para que entre todos la lógica de la liga regular ponga a cada uno en su sitio allá por el próximo mes de mayo. Volviendo a la necesidad en forma de confianza mental que necesitaba rescatar este grupo, al mismo se le hace un flaco favor cuando se vierten numerosos comentarios o sentencias por ver jugar unos minutos a determinados jugadores que debutan en España con la elástica rojiblanca. Ni siquiera las grandes estrellas mundiales hacen milagros sin un periodo de adaptación. Tiempo al tiempo.