La plantilla, el eterno recurso

Son décadas en las que uno ha seguido a la UDA en las diferentes categorías en las que ha militado, teniendo la fortuna de observar in situ con especial atención su periplo en Primera. En el actual Power Horse Stadium los aficionados han podido disfrutar de grandes jugadores y equipos de la máxima categoría, pero con la disputa de este último encuentro entre la propia UDA y Las Palmas, se ha llegado a tocar fondo en cuanto a categoría futbolística. Si a alguien ajeno a España le comentan que lo que presenció en el Power Horse fue un partido de la Primera División española, tan solo podría pensar que el nivel del fútbol español está bajo mínimos, al menos en cuando a los conjuntos más modestos. Todo esto lo comento porque del Power Horse salió vencedor un equipo que, con todos los respetos del mundo, en determinados instantes del choque dio vergüenza ajena. Y claro, si ese vencedor al que aludo le ganó a la UDA con orden, disciplina táctica y poco más, uno se imagina en el nivel táctico y de preparación en el que se encuentra la actual UDA, que a la postre define su estado mental. El recurso fácil es el de referirse a la confección de la plantilla y a la categoría de sus jugadores, sin pensar que en numerosas ocasiones cuenta más ese orden y esa disciplina táctica a la que antes aludí que lo individual. Un claro ejemplo lo tuvimos durante la segunda mitad, en el momento que Ramazani hizo una de las suyas y empató el choque tras una gran acción individual. Por mucho que después se intentó doblegar a Las Palmas en busca de la victoria no se consiguió, porque a día de hoy la UDA juega sin un patrón determinado, que prima sobre las habilidades individuales que pueden aparecer de repente durante el partido. A Las Palmas le bastó con volver a jugar de memoria tras el empate, en espera de que esa anarquía y pavor exhibido por la UDA desde el primer minuto de juego apareciera de nuevo para encontrar un gol en bandeja, como así fue. Casi todos los titulares de la UDA, y varios suplentes, son los mismos de la pasada campaña en la que lograron mantener la categoría, e incluso otros tantos ascendieron hace dos campañas como campeones de Segunda. ¿En ese momento sí eran jugadores apetecibles y ahora no lo son? Hablo de Robertone, Melero, Baptistao, Pozo, Chumi y hasta el discutido Centelles, por no nombrar a más, que tuvieron sus buenos momentos en Primera, pero siempre bajo el paraguas de una preparación adecuada y una buena planificación tanto física como táctica, que como conjunto siempre busca sacar a relucir lo mejor de cada jugador. Rubi lo consiguió de manera justita, pretendiendo los actuales dirigentes dar un salto de calidad en la presente campaña desde el banquillo con un nuevo entrenador, contando con la inclusión de varios jugadores que destacaron en sus anteriores equipos, como Lopy, Montes o Arribas, mientras que se prescindió de jugadores con menos categoría para dar ese salto que se pretendía, como Sousa, Eguaras o César de la Hoz. Nadie puso en entredicho al comienzo de la campaña ciertos movimientos, si acaso se estuvo a la espera del rendimiento de alguno de los nuevos, pero sobre todo lo realmente trascendente viene de parte de los directores de orquesta en el plano físico y táctico, pues todos estamos viendo diferentes versiones de jugadores totalmente contrastados por estos lares. ¿O es que ahora de la noche a la mañana han pasado a ser malos jugadores todos ellos? No, ¡eso no es así! Ahora le toca a Garitano trabajar a contrarreloj para poder revertir la situación física y táctica, al menos hasta enero, para no quedar demasiado descolgados, trabajo complicado, pero es el objetivo de un equipo que a poco que encontrara un equilibrio táctico que les hiciera jugar de memoria, acompañado de una preparación física adecuada, podrá competir con solvencia en una categoría donde anidan demasiadas medianías, que precisamente sobreviven de la referida preparación táctica y física.