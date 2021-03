Esta sociedad se va al carajo

Yo, de este nuevo fútbol, me apeo. Y lo hago porque de poco sirve analizar las vicisitudes del juego si luego unos indocumentados futbolísticos, unos bultos sospechosos que pululan por los terrenos de juego, junto a otros que ante unas repeticiones no saben cómo interpretar un juego del que cobran (muy bien por cierto) y que convierten jugadas cotidianas en otras que ni siquiera reclamarían los aficionados más acérrimos de los rivales, te amargan la vida deportiva. ¿Saben lo peor de todo esto, aparte de la nueva ignominia cometida a la UDA? Que se van a ir de rositas todos ellos y que todo va a seguir igual ante su gran error. ¿Resultado? Esta nueva sociedad, buenista, teatral, falsa, se va al carajo cuando las erratas no son penalizadas. Yo, de ese barco, de esta etapa que nos tocó vivir, también me apeo porque todo el mundo se convierte en un número, falle o acierte, sin consecuencia alguna, traicionando a la propia naturaleza humana. Si además el perjudicado es el Almería, y no solo en este partido, da qué pensar, y mucho. Turki ha invertido bastante en este club, ha apostado por esta cuidad para que brille en el firmamento futbolístico y, por ende, a nivel mundial en todos los aspectos, pero unos ignorantes que, repito, no serán castigados, están en la cúspide decidiendo nuestro destino. Ha sido comprensible el enfado de Gomes en rueda de prensa (la recomiendo, por si alguien no la escuchó o vio). No solo fue el increíble penalti, sino el descarado descuento de más. Es como si se estuviera esperando el momento. Alguien dirá que el jugador del Leganés expulsado no lo mereció. Puede, pero aquella fue una jugada que al menos mereció alguna duda por cómo levantó la pierna el contrario, con el peligro de lesión que conllevaba. El caso es que llueve, en nuestra tierra, sobre mojado. Sea como fuere, con enfados o sin ellos, el ascenso directo se está poniendo cada vez más complicado y lo que es más peligroso, la moral de unos chavales que se merecieron ganar pese a haber estado espesos, puede afectar sobremanera a la hora de obtener confianza y seguridad. Yo solo le pido a Turki que tenga paciencia, que seguro que este conjunto va a por el ascenso, porque si yo fuera él, igual hasta me pensaba abandonar el fútbol de un país de pandereta, en casi todos los aspectos. Sobre lo meramente deportivo, el escándalo ha maquillado el empeño de Gomes por igualar un partido tras estar en superioridad por seguir contando con un horrible Lazo, por alinear a Robertone donde no rinde o por prescindir de Samú Costa al final de la primera mitad ante la incredulidad del propio jugador. Aun con todo este grupo de jugadores no se rinde, superando el hecho de contar con el peor Sadiq visto hasta ahora. Al menos, Villar ha vuelto a ser el que fue en las mismas fechas en las que sobresalió el año pasado con el Rayo. El sistema de Gomes, aun con el conocimiento de los contrarios, sigue sosteniendo el barco a flote, pero las decisiones individuales del propio Gomes hacen peligrar el anhelado equilibrio. Todavía creo en Gomes y en estos jugadores, para que Turki le encuentre sentido a su inversión en Almería.