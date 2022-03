Buen gesto del club

Londres, 3 de marzo de 2022. Estimado Navarro, la renovación de Chumi, que ha dicho adiós a la temporada (confío en no tener que jugar play-off y lograr el ascenso directo), es una gran noticia por muchos motivos. Primero porque es un gesto de club señor, que no deja tirado a sus futbolistas. Igual que hemos criticado cuando se ha apartado a jugadores, tenemos que destacar cuando las cosas se hacen bien. Además, Chumi, que ha tenido un protagonismo que no era el esperado (partía como tercer central), ha crecido mucho de la mano de Rubi y, junto a Babic, ha formado una de las parejas más sólidas de la UDA. Por rendimiento, edad y margen de mejora su continuidad sólo puede ser bien recibida. Si no logramos el ascenso, es un gran baluarte para la plantilla. Si subimos, aunque el club traiga gente en su puesto, tener a Chumi en una terna de 4-5 centrales será positivo. Ahora que se ha resuelto su renovación, espero que tenga una pronta recuperación y que el club fiche un central. Otro contratiempo en defensa podría ser fatal...