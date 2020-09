Aunque mucho nos tememos que de aquí a que el Almería arranque el curso en Lugo o cuando acabe el mercado de fichajes, habrá muchos cambios con relación a los jugadores con los que está trabajando José Gomes en Marbella, me da la sensación de que se está apostando por algo que ya echamos en falta la temporada pasada, como fue la de jugadores no solo con experiencia, sino que también que conocieran la categoría.

Jugadores de la talla y el nivel, y de la experiencia como Atkeche o Manu Morlanes le van a venir muy bien a este equipo, si los comparamos con los Vada o Coric, entre otros, que llegaron con una aura descomunal y que el que más o el que menos han pasado con más pena que gloria por el vestuario del equipo rojiblanco.

El Almería, da la sensación, de que ha tomado muy buena nota de lo que fue la temporada pasada y lo que privó al equipo de acabar en Primera División, de lo que no se hizo del todo bien y lo que faltó para culminar un año, el primero de Turki, que pudo haber sido "redondo" con el ascenso del equipo a Primera División.

Ahora el equipo se ha embarcado en un nuevo proyecto, cimentado en el conocimiento de la categoría, de sus cosas buenas y de sus cosas malas y estamos todos convencidos de que, aún con errores, porque los habrá, el equipo finará mucho más y estará mucho más cerca de su objetivo.

Este año, al igual que todos los años, la categoría va a ser muy complicada, con equipo no solo con presupuestos muy altos, sino que también con mucha historia futbolística, pero el Almería va a partir como uno de los firmes candidatos a pelear por el ascenso y los jugadores que han llegado, y los que llegarán, saben perfectamente a donde han venido.

Traer jugadores que no solo aporten experiencia sino que también lleguen con ganas, con muchísimas ganas y que le van a dar ese plus de conocimiento de la competición, va a hacer que el equipo no solo crezca, sino que sea aún más competitivo, y si no tiempo al tiempo.