Cuando todo fluye, la cosa funciona. Incluso los traspiés, como el empate en casa ante el Huesca con penalti fallado por Sadiq y gol visitante anulado por el Var, quedan en segundo plano y muchos nos quedamos con las buenas sensaciones hasta el error del nigeriano. Pero sobre todo hay que quedarse con la espectacular temporada que están haciendo los de Rubi, al que le ha faltado tiempo para dar públicamente un voto de confianza a su delantero. Ese buen rollo es el que faltaba precisamente la pasada campaña, según el propio entrenador, que al parecer se encontró a su llegada un vestuario más fracturado que la muñeca de un motorista -Lorenzo, Pedrosa, elija usted quién-. Y así se antojaba imposible aspirar a subir. Claro que eso lo hemos ido sabiendo a toro pasado, como suele ocurrir. Pocos podíamos confiar en la labor de Rubi, ya no a corto plazo para optar a cotas mayores en ese final de temporada pasada, sino ya pensando en esta. Parecía que Rubi no iba a ser capaz, visto lo mal que acabó la UDA el ejercicio anterior tras su llegada, de encauzar el rumbo del equipo y mejorar las prestaciones del club en la era Turki. Pero nada más lejos de la realidad, menudo arranque de campaña y vaya final de 2021 se están marcando sus jugadores, muchos de ellos los mismos que según él tenían mal rollo a su llegada medio año atrás. Entrenador, profesor, psicólogo… Lo que está claro es que dirigir un grupo de futbolistas requiere algo más de lo que te puedan enseñar en el curso de entrenadores. El buen hacer de esta gran plantilla no podría ser un hecho si no tuviera detrás una persona tan capaz como Rubi, que con su experiencia ha sabido encontrar el equilibrio necesario para llevar un bloque de en su mayoría jóvenes y ambiciosos -en muchas casos individualistas- navegando siempre entre dos aguas: las del capitán con mando en plaza y mano dura y las del colega que te da confianza pese a estar por encima. Y ese es el rollo, a seguir remando en esa dirección.