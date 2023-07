Buena pieza

Almería, 6 de julio de 2023. Estimado Piñeiro, sin ser el perfil de futbolista que más me entusiasme, entiendo que Édgar llega para cumplir un rol bastante interesante dentro del equipo dada su polivalencia. Puede actuar como central, donde lo hizo con más asiduidad en el Betis, por lo que el club tendría cubierta una posible venta de Babic en ese sentido. También puede ejercer de pivote en el centro del campo, labor que desarrolló en su cesión al Oviedo, con lo que del mismo modo cubriría la vacante en esa zona que deja De la Hoz. Dos pájaros de un tiro y a un precio razonable teniendo en cuenta que tiene 26 años. Jugador curtido en Primera y Segunda, que ya no es un juvenil pero tampoco un veterano. Parece una declaración de intenciones respecto al pretendido salto de calidad que se le quiere dar al plantel tras ejecutar la compra de Luis Suárez. Édgar es un buen número 12, aunque su falta de cintura me genera dudas como defensor. A ver cómo sigue esto.

PACO GREGORIO