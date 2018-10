El clásico del próximo domingo 28 de octubre por primera vez en muchos años no contará, por diferentes razones, con quienes han sido los protagonistas indiscutibles de los duelos y que han marcado a toda una generación en el mundo entero. Si tus hijos tienen menos de 15 años, con seguridad no tendrán memoria de algo parecido y presenciarán el encuentro con la sensación de que le falta algo, que a pesar de vestir las mismas camisetas, hay un hueco en el estadio. Casi nada, le faltarán dos jugadores, uno por bando, que suman entre ambos, algo así como 100 goles por temporada. Una burrada en el buen sentido de la expresión. Una pica goleadora que nunca se ha visto en el fútbol contemporáneo. Cosas de la vida y del fútbol, Cristiano Ronaldo eligió irse a Italia, y en la Juventus continúa su racha goleadora. Leo Messi, sigue habitando en Can Barça, es pichichi de la liga, pero este sábado sufrió un serio contratiempo en una jugada vulgar, que acabó lastimando el brazo del argentino y según dicen, la lesión le tendrá tres semanas de baja. El partido del domingo 28 es una fotografía de un futuro no muy lejano, cuando ya no estén estos dos cracks de época. Entonces sus figuras se engrandecerán si para entonces no aparecen relevos de su nivel. Hasta ahora ese recambio no se otea en el horizonte futbolístico y no sabemos si algún día llegará. La ausencia de Leo Messi en el Barcelona-Real Madrid ha cortado la respiración a los aficionados culés que temían que el 10 se resfríe algún día, y ese día parece haber llegado. El peso del rosarino dentro de una cancha de fútbol no seré yo el que lo descubra. Su ausencia hace menos riesgosa la visita del Madrid, que llega en mala racha, con jugadores puestos en cuestionamiento y un técnico, que de llegar al encuentro, según el resultado puede ser el último de su fugaz carrera al frente del equipo blanco. Un Barça-Real Madrid descafeinado. Un flash que viene del futuro. La pérdida de las buenas costumbres.