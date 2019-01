Buenos, malos y retrasados

Los nombres del diálogo posterior son ficticios aunque la historia sí es real, según le cuentan a este periodista. Era pretemporada y un entrenador de fútbol base estaba reunido con el que ocupaba el puesto de coordinador del club, aunque, según parece, no sabía ni qué significaba el término 'coordinar'. "Vamos, a ver, David, ¿qué jugadores tenemos del año pasado?", preguntó el último. "Juan, continúan estos", respondió el entrenador entregando una hoja con los datos de todos ellos. "Este tiene algún tipo de problema de movilidad. Ha mejorado una barbaridad desde que vino el primer día, pero creo que no está para competir porque aún le cuesta mucho. Eso sí, mejorará bastante porque hace todo lo que le pides. Pero no va a ir al ritmo que el resto por ese problemilla", continuó el técnico. "Vamos, que es retrasado, ¿no?", le cortó tajante el interlocutor, un individuo que ganaba dinero del fútbol base y que trataba con niños. ¿Hay que calificar como 'retrasado' a una PERSONA (permitiendo el lujo de poner la palabra en mayúscula aunque la patada al diccionario sea de época) por tener problemas físicos o intelectuales? El diálogo invita a la reflexión sobre los términos. Todo empieza en el colegio, cuando ya se ponen notas académicas en primero de Educación Infantil (el crío apenas tiene tres años). Así se empieza a etiquetar. Cuando empieza a practicar una actividad se le suele meter en el saco de los 'buenos' o de los 'malos'. O se es bueno o malo. Eso parece. Porque la realidad no es así. Cada niño o joven tiene unas características diferentes, unas cualidades que le hacen ser diferente al resto y válido si es capaz de encontrar su punto fuerte y potenciarlo junto al entrenador de turno (aunque también hay que ser conscientes de las limitaciones de cada uno). Lo malo es que el formador sea uno de esos que encasillan a sus pupilos en buenos y malos, incluso en retrasados.