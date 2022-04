Un Burgos peligroso

Londres, 28 de abril de 2022. Estimado Navarro, si alguien piensa que la visita al Plantío va a ser sencilla y el triunfo fácil, no puede estar más equivocado. Como Rubi ya se ha encargado de recordar, el Burgos es el 6º mejor equipo en su casa, donde ha fraguado el éxito de su permanencia. Además, por si alguno tiene problemas de memoria, conviene recordar que en el Mediterráneo tuvimos que sudar la gota gorda pese al gol tempranero de Lazo y no pudimos respirar tranquilos hasta que Arnau puso el 2-0 en el 95'. El Burgos es un rival muy incómodo, y el hecho de estar salvado no lo hace menos peligroso. Muy al contrario. Al jugar sin presión, y quien sabe si con algún incentivo económico en caso de victoria, nos pueden poner en muchos apuros. Espero que el Almería demuestre cuál es el equipo que se está jugando cumplir su objetivo, y más cuando el nuestro es ascender. El hecho de que el partido sea en sábado facilita el desplazamiento de aficionados. Seguro que se hacen notar y espero que esto estimule aún más al equipo...