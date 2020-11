Buscando la identidadDar y tomar

La Almería ha tenido un comienzo de temporada lleno de altibajos. Entre partidos donde ha sido muy dominador, ha alcanzado cotas de buen fútbol y ha ganado con autoridad, ha mezclado ratos aburridos donde ha sido víctima de errores del pasado. El objetivo de Jose Gomes es ser regulares utilizando los primeros argumentos. Hay varios jugadores que invitan a ser optimistas. Manu Morlanes o Samu Costas están llamados a liderar el centro del campo, Akieme y Balliu son dos laterales con profundidad, en la zona de medipuntas hay mucho talento...es cierto que Darwin Nuñez es insustituible. Veo muchas críticas y comparaciones a los delanteros rojiblancos en este inicio. Y claro, en la comparativa con Darwin siempre van a perder. Siempre. Es muy difícil que la UD Almería tenga un futbolista tan diferencial como el uruguayo en las próximas temporadas, y su despegue en el Benfica hace pensar que se va a convertir en referencia también en el fútbol europeo. Por ello es muy injusto la comparación con los actuales delantero del conjunto almeriense. La regularidad pasa por ser más fiables en defensa y tener la determinación en área rival. Obviamente estamos ante algo difícil. Conseguirlo es tarea del entrenador. Conseguirlo sería acompañar a un gran plantel de una identidad de juego que serviría para alcanzar los resultados. A priori uno de los equipos que va a luchar con el Almería para conseguir el ascenso a Primera es el Rayo Vallecano. Con Iraola a los mandos el equipo madrileño parece más solvente que la temporada pasada. Una plantilla notable ayuda a pensar que su inicio tendrá transcendencia durante el año. Catena, uno de los mejores centrales de la categoría y que tardará poco en jugar en Primera, lidera la defensa vallecana. En el centro del campo Comesaña ya tiene la jerarquía suficiente para llevar el timón del equipo y Óscar Valentín tiene el recorrido suficiente para liberar a los futbolistas de ataque. El exrojiblanco Pozo y el joven Antoñin tienen mucho peligro en la zona atacante del Rayo.

ESTA semana la UDA me está haciendo pensar en ese dicho popular que reza "donde las dan, las toman". Y es que los rojiblancos tomaron en Sabadell lo que dieron ante el Girona. Porque fue justo eso, una concesión, por no llamarlo regalo. Jugar tantos minutos contra 10, luego 9 y finalmente 8 hacía pensar que los de Gomes sacarían el partido adelante. Pero no fue así, en gran parte por inoperancia propia, pero también culpa de la buena organización defensiva de los catalanes y el acierto de su portero Juan Carlos. Por suerte, con este calendario, cada pocos días tienes la ocasión de resarcirte, y bien que lo hicieron, tomando lo que se habían dejado y en circunstancias similares tras esa expulsión de Peybernes antes del descanso en la Nova Creu Alta. Para mayor gozo, el gol de la victoria llegó en el descuento, tras toda una segunda parte de resistencia numantina ante las acometidas de Stoichkov -fallo de penalti incluido, al contrario que Aketxe- y compañía. Otro motivo para alegrarse es comprobar que los teóricos suplentes están enchufados, empezando por Fernando y acabando en Ramazani, estelar. Aún con un partido por recuperar, Turki debe estar frotándose las manos al ver a los suyos asomar la cabecita a la primera mitad de la clasificación, siendo el mejor de los que tienen un partido menos. Falta mucho, quedan muchos fallos por pulir. Pero basta recordar que hace nada estaba en entredicho la continuidad del entrenador. Como también se suele decir, ni antes seríamos tan malos ni ahora tan buenos. De hecho, ni el desastre del domingo fue para sacar conclusiones definitivas ni la alegría del jueves debe hacer pensar que son invencibles. Como ya los 40 tacos empiezan a pesarme y son muchos de los últimos escribiendo artículos semanales, me van a perdonar los fieles si esto último que voy a contar está repetido: hablando de dar y tomar, estos días también recordé un comentario de hace muchos años escuchando la radio: estos días la UDA ha ejercido de buen padre, dejando en casa lo que gana fuera. Que siga la dinámica en Vallecas, que ya habrá tiempo de enderezar ante el Mirandés: y tomar y tomar y volver a tomar…