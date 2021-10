El CT Indalo, mi pueblo

Me encontré el otro día con Tote. Él iba rápido por la Avenida Cabo de Gata y yo igual de rápido (tengo el maratón de Oporto el próximo domingo, no me queda otra que darle a la pata) en sentido contrario. Sólo hizo falta mirarnos a los ojos para saber quién éramos. Lo mismo llevábamos sin vernos veinte años, desde aquel doblete de Vorkapic al Sestao en la temporada 1995-96, pero es que la raqueta forjó unas relaciones entrañables, prácticamente familiares, en toda la generación de jóvenes que a finales del siglo pasado vivíamos en el Club de Tenis Indalo desde que salíamos del colegio los viernes por la tarde hasta que se imponía la luna los domingos.

"Era nuestro pueblo", me definió Tote aquellos momentos entrañables de la Richi Tennis Academy, Superoles, Babolat, acampadas veraniegas, escapadas a por chuches a Pechina, a buscar espíritus a la Casa Azul... No hay mejor forma de tocar la fibra sensible que comparar la cercanía y la camaradería de los paisanos con los lazos irrompibles que allí creamos. A nosotros nos soltaban con diez años por las calles de Almería (en la Rambla todavía se cogían hojas de mora para los gusanos de seda), nos íbamos a coger un bus, en mi caso a la Puerta Purchena, que nos llevara al Club y allí estábamos totalmente desconectados de nuestro padres. Los móviles ni existían, lo más avanzado que teníamos eran los tamagochis. Caña, Borja, Carlos Uroz, Sergio Molina, Tote, Manolo Palma, Jony, los Trujillo, los Férriz, los Ballester, Adela, Adelina y su prima Carmen..., eran mis hermanos de la raqueta.

El otro día subí al Club y vi su estado actual. El tiempo ha pasado, me recuerda a Prípiat, la ciudad junto a Chernobil. Ahí seguimos, en las fotos que llevan al vestuario, pero a la instalación está falta del cariño y la humanidad que con nuestras risas y amor por el tenis le dábamos. No es justo que nuestro pasado se marchite sin que, por lo menos, lo recordemos con orgullo.