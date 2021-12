Con el final apresurado del año deportivo para la UD Almería después del aplazamiento del partido ante el Lugo, es tiempo de reflexionar. Días de descanso y desconexión con este deporte para recapacitar lo que ha sido esta primera parte del campeonato para los rojiblancos. Y, apresuradamente, mi mente se dispara a meses venideros, en los cuales todos presagiamos grandes momentos y días de celebración. En este contexto, muchos son los que mencionan una palabra, la cual, si me lo permitís, no voy a nombrar en esta tribuna. No soy mucho de supersticiones ni cábalas, pero en este caso he hecho una excepción. Los datos reafirman hablar de ella, ya que el equipo ha cogido velocidad de crucero desde esa derrota en Éibar. Desde entonces, doce partidos sin perder y nueve victorias. Dominador de todos los registros de la categoría, acaparador de récords y líder indiscutible, es casi una obligación visualizar un futuro ganador. No obstante, y con las reticencias generadas el curso pasado y una historia de más fracasos que éxitos, toda cautela es poca. ¿Ello implica no disfrutar del momento? Para nada. Alegrémonos de cada triunfo, de cada partido de este grupo, de cada gol, de cada jugada. Porque esta temporada evoca a aquellas con final feliz. Pero esa palabra es impronunciable, incluso, yendo más allá, difícil de gestionar. Con una nueva ventana de fichajes entremedias, 22 jornadas por disputar, cinco meses de competición y mil circunstancias más en esta travesía, mayo queda lejísimos. ¿No confías en el equipo? Probablemente, como el que más. Rubi ha conseguido crear un grupo unido y sano que se desenvuelve de maravilla sobre el terreno de juego, que actúa cada jornada como un martillo pilón, con los roles perfectamente establecidos y cuyo claro objetivo es la palabra vetada de este artículo. Como decía un Sabio de esto, Luis Aragonés, las ligas se deciden en las últimas diez jornadas. Disfruten del camino.