El Gobierno y sus terminales mediáticas, que las tiene, igual que el PP, mantienen que las caceroladas de los últimos días están organizadas por el Partido Popular en general y por Isabel Díaz Ayuso en particular. Ciego en su soberbia, Sánchez no comprende que millones de españoles ya no pueden más, y tienen motivos para hacer sonar las cacerolas y dar gritos contra un Ejecutivo que nos conduce al desastre. De hecho, estamos en el desastre, sólo falta el comunicado oficial que lo acredite.

Los que acusan al PP y a Vox de las protestas tendrían que hacérselo mirar, porque demuestran que no pisan la calle y no tienen ni idea de cómo ha afectado la pésima gestión ante la pandemia. Los que protestan están angustiados porque se les han muerto personas cercanas, durante semanas mascarillas y guantes para su protección sólo los encontraron a precio de oro y cuando Simón enumeraba las medidas que debían tomar les invadía una ira irreprimible.

Muchos de los que protestan se han quedado sin trabajo y no les llega la ayuda del SEPE ni los créditos ICO, enredados en la burocracia; los jóvenes o padres de jóvenes no saben cuándo y cómo van a acabar los colegios y universidades, y la mayoría de los que están en un ERTE saben que cuando acabe se irán al paro. Todo con nombramientos del Gobierno al margen de la ley, con el famoso matrimonio que se levanta al mes más de 10.000 euros sin tener ni idea de gestión, con un presidente que dedica los sábados a prédicas en las que riñe en lugar de tomar decisiones y con unas autoridades europeas que insisten en que las ayudas no son gratis y que ya puede Sánchez confesar cuál es el coste del rescate. Y con el Banco de España anunciando que lo que viene es mucho peor de lo previsto.

Estamos en manos de un Gobierno de irresponsables, incapaces y mentirosos, que quiere prorrogar la alarma para hacer y deshacer con un Parlamento semiparalizado. ¿Y aún pretende que la gente no se eche a la calle para protestar?