Enun primer análisis bastante superficial de la noticia de que el Reus ha sido expulsado de la Liga 1,2,3 concluí que tres punticos más engordarán el casillero de la Unión Deportiva Almería, así sin despeinarse. Además, el partido señalado para la semana que viene era precisamente contra los rojinegros, así que de propina una jornada de descanso para que los jugadores puedan ir al Premium y esas cosas. Pero el dicharachero periodista que llevo dentro siguió indagando hasta constatar que eso era una soberana tontería, puesto que todos los partidos que le restaban al equipo catalán se contarán por victorias para el equipo contrario. Con lo cual nos quedamos como estábamos.

Ahora, tras semanas con el run run del caso Reus, no ha sido hasta ahora que me ha dado por saber los motivos de tal sanción. Parece ser que no andaba el anterior propietario muy sobrado de liquidez y los trabajadores del club llevan cinco nóminas sin cobrar. La consecuencia es la expulsión de la competición profesional durante tres años y una multa de 250.000 euros.

Pinta mal la cosa para el equipo si no prospera el recurso interpuesto por los nuevos dueños para suspender cautelarmente el castigo, porque sin poder competir y con todos los trabajadores en plan tonto el último, a ver cómo se las van a ingeniar para sacar esto a flote. Y estamos hablando de un club que cumple este 2019 la friolera de 110 años de historia.

Lo que a mí me sorprende es la celeridad y lo drástico de la resolución. Y, oye, todo mi apoyo para los trabajadores y jugadores de la entidad, cuyas nóminas distan mucho de los contratos millonarios de Primera. Pero extrapolando muy mal y demagógicamente, los grandes clubes de este país deben todavía más de 200 millones a Hacienda y siguen impunemente año tras año derrochando y derrochando sin que aquí nadie les tosa. Será que de los 600 kilos que debían en 2011, lo de ahora parezca calderilla.