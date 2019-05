Caldo de cultivo del alzheimer

Vivimos en una sociedad en la que las cosas pasan demasiado rápido. Y todo se olvida a la misma velocidad. Un binomio que nos aboca a perder la memoria colectiva, a deshumanizarnos, a ser rehenes del tiempo y no de los momentos. Un devenir tan enfocado a abarcar y no apretar que está engendrando generaciones cada vez más apáticas y desligadas de los sentimientos. Extrapolado todo ello al momento político que vivimos, tan convulso, tan sorpresivo, nos exponemos a discursos llenos de promesas que irán al cajón desastre, en la mayoría de casos, en cuanto el el político de turno toque el poder y le invada esa maldita enfermedad que tanto daño hace entre las familias como es el Alzheimer. Porque por desgracia, este mal que padecen los que nos gobiernan no es natural, sino adoptado por conveniencia. Prometer es demasiado fácil. La distancia que le separa del cumplir es tan grande que en ese gran vacío, un océano de hastío, tenemos el peor caldo de cultivo para las nuevas generaciones que miran con desdén al político. Por eso a muchos a los que aún confiamos en la política y en las personas que se abrazan a ella por el bien común y no por sus propios intereses, nos cuesta defender sus discursos. Los ciclones del olvido, del Alzheimer, arramblan con todo y la conciencia colectiva, si prosigue esta tendencia, también terminará haciendo lo propio. Los políticos se juegan mucho, quizá más de lo que se imaginan. Ya no es su sustento. Es su supervivencia. No lo olvidemos.