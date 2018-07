Calma tensa

El fútbol es una caja de sorpresas. Lo que parece blanco de repente se ve negro y viceversa. Si además hablamos de Segunda A, el desconcierto se convierte en dogma. Con este popurrí hay que andar con pies de plomo. El nuevo proyecto de Alfonso García echó a andar con diversos fichajes de perfil medio bajo. Eso, en teoría, porque algunos jugadores clave como Quique vinieron de Segunda B. Especial énfasis habría que poner en esos cinco o seis jugadores que siempre deben conformar el caparazón de un equipo de LFP. Es difícil que cada uno de los que vienen a progresar terminen haciéndolo. Por eso, en una plantilla debe cohabitar una base sólida y de garantía junto a ese grupo de jugadores al que se les presenta la oportunidad de su vida, ya que no todos lograrán su objetivo. O sea que, cuidado con apostarlo todo al jugador promesa. Ni vale lo de la anterior campaña, con jugadores ya en pleno declive, ni el otro extremo. De todas formas me reafirmo, porque somos muy dados a hacernos una idea de un jugador sin apenas conocerlo, ya que incluso en pretemporada algunos nos despistan. Llama la atención las declaraciones del presidente al comparar la campaña entrante con la de Unai Emery. Pienso que ni él se cree lo que dijo, y si lo hace es que ha perdido el norte. Su capacidad, la que nos ha llevado a vivir la mejor época de la historia del fútbol almeriense, ya no es la misma; ni su capacidad económica ni su ambición. La temporada que se avecina es crucial y Alfonso lo sabe. Es la campaña en la que el presidente pidió a gritos su relevo pero, ¿no hay ningún grupo interesado en una entidad con un conjunto en LFP y su filial en Segunda B? Cualquiera sabe la verdad del caso, pero algo hay ahí que a más de uno no nos cuadra. Mientras, la afición se empieza a despegar de un proyecto que ve languidecer, no ya por lo económico, sino por la falta de renovación. Aires nuevos, caras nuevas, ambición, porque de acomodados a dedo anda sobrado el mundo.