España es un país de camareros y entrenadores frustrados. El fútbol es pasión y emoción. Divide y define la identidad de cada cual. Es muy diferente ser del Madrid o Barça a serlo del Athletic, que marca estilo, aunque cada vez menos porque ha perdido ese aura que otrora tuvo. El caso es que el fútbol es un deporte muy abonado a la opinión. Todo el mundo opina y opina de todo. No hay otra actividad que se le parezca. Los aficionados no deben de responder a nada ni nadie, pero bien diferente es el caso de los profesionales, los que viven o tratan de vivir de su trabajo, hablado o escrito, y sometido a un código deontológico de respeto a la verdad. No pocos profesionales de los medios y colaboradores, esa especie que sabe de todo y de nada sabe, han propinado hostias como panes a Luis Enrique por apostar por unos jugadores en detrimento de otros a la hora de realizar la lista definitiva de esta Eurocopa. La forma de actuar les aleja de su oficio y les acerca más al forofo, aficionado desmedido que no atiende a razones ni tampoco las da porque la pasión tiene mucho de irracional. Los periodistas, y yo lo soy, estamos para informar y nos pagan, poco en la mayoría de los casos, por decir lo que ha pasado. Nuestra labor no es predecir lo que va a pasar, sino contar lo que ha ocurrido. Algunos, y no son pocos, cambian el orden del día de su profesión y se dedican a mirar a su bola de cristal, criticando la convocatoria de uno y la baja de otro. Lo suyo es antiprofesional y les retrata. Las críticas, como las alabanzas, han de ir después de los partidos, argumentadas a poder ser, pero nunca antes. Si la selección, o la UDA, golea o se sale, quienes criticaron la presencia de zutano o mengano quedan con el culo al aire. El periodismo de bufanda es más viejo que andar a pie. Atiende a razones comerciales y políticas, modos y modas. Pero esos son otros 'López'.