¿Cambiar el modelo?

Por tercera temporada consecutiva, el Almería B, se ha quedado sin alcanzar su objetivo. Y van tres temporadas. Dos de la mano de Nandinho y una de Óscar Fernández, invirtiendo un pastizal en jugadores y prácticamente renovando las plantillas cada año. ¿Fracaso? No es una palabra que me gusta emplear, porque fracasa el que no lo intenta pero, pongan ustedes el adjetivo que más acorde le venga a la cabeza.

Tres temporadas fallando y, posiblemente, cayendo en los mismos errores. Plantillas nuevas, con muchísimos jugadores de fuera, incluso de nuestras fronteras y con entrenadores también de fuera de nuestra provincia o país, invirtiendo muchísimo dinero y dando la espalda por completo al fútbol provincial, a nuestra cantera. Sin ir más lejos, esta temporada con una plantilla de veinte jugadores, solo uno de Almería, con un presupuesto escandaloso para la categoría, con sueldos que superan a muchos clubes no sólo de la Tercera División, sino incluso de la Segunda RFEF y aproximándose a otros de la Primera RFEF.

Jugar el play off, con lo que ha costado la plantilla y el cuerpo técnico no creo que sea como para estar muy contentos, dadas las expectativas puestas en ese vestuario.

Tal vez vaya siendo hora de cambiar el patrón. Tres años haciendo prácticamente lo mismo y no conseguir el objetivo es como para plantearse el futuro. Mirar más a los jugadores de la tierra, confiar más en ellos, apostar por ellos, porque los hay muy buenos y válidos y no dejar que se vayan fuera de nuestra provincia. Apostar por entrenadores de Almería, que los hay muy buenos y perfectamente capacitados para dirigir al filial rojiblanco.