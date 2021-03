En una era como la actual, en pleno siglo XXI, los cambios de imagen están a la orden del día con aquello de 'estar a la moda'. ¿Quién no ha pensado alguna vez en cambiarse de peinado? ¿Quién no se ha planteado en alguna ocasión modificar su forma de vestir? Un apartado en el que el deporte, y en particular el fútbol, no ha quedado al margen.

No han sido pocos los clubes a lo largo de la geografía mundial que en la época más reciente han cambiado su escudo o este ha sufrido alguna modificación mayor o menor. Una larga lista en la que se encuentran clubes como la Juventus o el Manchester City entre otros por nombrar a un par de ellos. Un cambio de look podría estar bien, pensarán, pero no siempre es así, ni mucho menos. Bien podrían decírselo a la RFEF, quien esta semana ha sido el último en sumarse a este extenso listado. Un organismo que durante la mañana de este martes presentaba su nuevo logo coincidiendo con una nueva concentración de la selección dirigida por Luis Enrique. Un cambio que viene a mostrar una vez más el afán de Rubiales por hacer olvidar todo lo que huela un poco a Villar. Un enorme afán por no dejar ni rastro de su predecesor, como si este último fuera el diablo y él el ángel.

Una transformación en su máxima expresión, pasar de blanco a negro, y que se ha convertido en carne de meme desde que el nuevo logo vio la luz. No han sido pocas las críticas vertidas en redes sociales por este cambio de look tan radical en la imagen del ente federativo futbolístico. Una nueva imagen que a primera vista se muestra muy simple, excesivamente simple, con ese círculo con fondo rojo y las siglas RFEF. Una metamorfosis que en absoluto ha calado entre los seguidores al balompié en España. Cambiar de look no es siempre lo más apropiado.