¿Cambio de once o de sistema?

Londres, 15 de noviembre de 2018. Estimado Navarro, si algo valoro de Fran Fernández es su franqueza a la hora de hablar. Su mea culpa tras el partido en Madrid es una nueva demostración. Ni él, ni el equipo, pueden perder la humildad con la que han trabajado desde el verano y no pueden dejarse llevar por euforias excesivas que son malas compañeras de viaje. Te leía que quizás FF vuelva al once de gala, con el cambio obligado de Arzura por Eteki, convocado con su selección, con el regreso al once de Real y Rioja en detrimento de Chema y Narváez. No creo que estos dos últimos sean los únicos responsables del nefasto encuentro del Almería ante el Rayo Majadahonda, pero decida lo que decida Fran me parecerá bien. Lo bueno es que ahora sí tenemos variantes reales. Quizás un cambio de sistema, con dos delanteros, no sería mala idea, dada la forma de jugar de un Dépor que solo tiene una derrota en 7 visitas de los 13 encuentros de liga, liderado por un Quique que a buen seguro será un incordio…