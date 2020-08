Cambio de piel

La temporada 19/20 quedó atrás, el primer año de la era Al-Sheikh se esfumó. Un curso excesivamente largo, con una maldita pandemia de por medio, que ya queda en el pasado. Las miradas están ya puestas en la nueva campaña y con ello llega el cambio de vestimenta. Las nuevas equipaciones ya están aquí. No solo de fichajes y ventas va la cosa. La muda de piel, como las serpientes, también tenía que producirse una vez más en la entidad rojiblanca. El marketing en este caso manda. Una nueva piel que aterriza con un cambio de marca sin salir de Alemania. La nueva ropa permanece en el país teutón. Adiós Adidas, hola Puma. Una permuta que para el autor de estas líneas no ha sido de su agrado. Uno no puede negar que es más de la marca de las tres bandas, qué le vamos a hacer.

Si hace justo una semana cuando ven la luz estas líneas la UDA presentaba su nueva equipación, ahora le ha llegado el momento a la segunda. Una camiseta que para bien o para mal no deja a nadie indiferente. Los hay que la aman y los hay que la detestan. Un diseño muy diferente a lo que se acostumbra. Los elogios no tardaron en llegar, pero es imposible convencer a todo el público. Una camiseta que a este periodista no le termina de persuadir, aunque tampoco le llega a desagradar. Si al diseño uno le daría un aprobado con nota, no ocurriría así a la mezcla de colores. Una mezcla de azul y negro que con este diseño a primera vista al autor no le termina de convencer. Diferente sería con otro tipo de diseño quizá más clásico, pero uno no es estila sino periodista y, por tanto, se queda en una simple opinión. Para gustos ya se sabe que están los colores.