Cambio de era

Solemos decir que la vida pasa rápido, pero entonces tendríamos que analizar a la velocidad a la que avanza el fútbol. Si la semana anterior hablábamos por aquí de la decisión de Juan Carlos Real de marcharse de la UD Almería, hoy ese hecho es casi una minucia. Hace siete días se coció una de las operaciones más importantes del deporte almeriense me atrevería a asegurar. Se terminó la era Alfonso García en el club unionista y empezó la de Turki Al-Sheikh. La salida del empresario murciano, que aterrizó en 2003, y la entrada de un jeque saudí. Es de necios no reconocer el salto cuantitativo y cualitativo que Alfonso García le ha dado al Almería, asentándolo en el fútbol profesional. Una frase manida, pero de suma importancia. No debe empañar su dejadez reciente una etapa de notable en los últimos casi dos lustros. Para el recuerdo quedan esos ascensos y esos años en Primera, donde por la ciudad pasaron futbolistas de calibra. También, por qué no, esas temporadas donde se aprendió a sufrir y a sobrevivir en el alambre, con permanencias agónicas. Algo que no se desea experimentar en cuerpo propio, pero que, con perspectiva, también ayuda poner en valor lo anterior. Gracias por los servicios prestados y a esperar que haya dado el paso en el momento adecuado. Ahí está mi duda porque da poca confianza un cuerpo técnico nuevo y un director deportivo a poco menos de 15 días para el inicio de la Liga. Desde la distancia parecía que Óscar Fernández seguía germinando la semilla que se había plantado tiempo atrás. Hay incertidumbre y cierto escepticismo porque ahora mismo sólo hay palabras. Yo, al menos, espero hechos. Quizá pueda parecer que mi postura es negativa, quizá la da trabajar en Málaga donde un jeque lleva operando varios años en el principal equipo de la Costa del Sol. Dio la Champions, pero también años de sombra. En Almería sólo queda esperar para juzgar.