Cambios y… victoria

Llegó y no podía esperar más, la primera victoria de Guti es un hecho. Hacía falta, qué falta. Tres puntos para volver a ponerse segundo para el Almería, que tiene que saber controlar bien la presión de nuevo grande. Es una mochila con la que no se carga desde hace tiempo y hay que hacer a los hombros, también a la cabeza. Está bien la ilusión de verse ahí arriba, pero hay que saber llevarlo en el tiempo. Que las semanas no se hagan largas cuando se pierde, que se mantenga la tranquilidad en los momentos más difíciles. Lo que decía hace unos días, un equipo con problemas de nuevo rico. Oye, qué benditos problemas, pero que también hay que darle situación. El suelo está más alto, obviamente, pero la frustración en los momentos complejos no es menor. El entrenador hizo muchos cambios, algunos muy arriesgados. El primero, dejar a Maras en el banquillo. Pocos no coincidirán en que es uno de los buques insignia de esta plantilla, la que hay ahora. Además, con el aditivo de ver a De la Hoz en la posición de central, algo que da mucho en la salida de balón. Arriba mezcló dos delanteros, Juan Muñoz y Darwin Núñez. Por características de la plantilla, con un amplio fondo de armario, es una opción más. Realmente es una alternativa que a mí me agrada, pero también es cierto que se tapona un poco el hueco para Coric. Mirando estrictamente por el grupo, esto puede generar una alta competencia que siempre va en favor del colectivo. Y el de más calado si todo sigue los cauces es sentar a René, uno de los futbolistas más importantes de la época más reciente del club unionista. Capitán y portavoz de la plantilla, pero que vio como estando sano Fernando le pasó por delante. La realidad es que es encomiable la actitud de este último, que siempre que jugó cumplió y supo esperar la oportunidad. Creo que, más allá de la decisión, no hay que menospreciar a uno para alabar al otro.