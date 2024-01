Ha sido una semana cambiante en Almería. Contra el Girona, por fin, la afición despertó y exigió responsabilidades a la directiva. Es cierto, fue una crítica suave, liviana, apenas reflejada en Grada Joven y su original “vacaciones en enero” y, a nivel general, en alguna pitada unánime a jugadores que están insultantemente lejos de lo que cabe esperar de un futbolista profesional. Poco más, sí, pero, al menos, se percibió un ambiente de hastío, impotencia y, por momentos, sátira. No es poco tratándose de esta ciudad. Sin embargo, el propio duelo ante el Girona, quizás el mejor de la temporada, sirvió a su vez para apaciguar sorprendentemente las aguas. El equipo se marchó con una sonora ovación y, a partir de ahí, todo se ha calmado. Ese empate que nada solucionó ha eclipsado que, a apenas diez días para el final del mercado, un club que suma seis puntos de sesenta posibles no ha movido ficha, ni en cuanto a salidas ni en lo que a entradas se refiere. El punto estéril contra el Girona también ha servido a El Assy para pasar desapercibido tras su turbulenta semana pasada. El 0-0 ha dado pie a una afición dócil, puede que resignada, y que parece haber renunciado a mirar la tabla clasificatoria. Mañana el Almería juega en el Bernabéu, el lugar donde todo se justifica: si se pierde de forma abultada, se comprende porque los blancos son el mejor equipo del campeonato y, si se cae compitiendo, hablaremos de que se sigue la línea positiva iniciada contra el Girona. Tras ello, vendrá el Alavés, en lo que se venderá como la última final por la salvación -como ya se hizo frente al Mallorca-. Nadie tendrá la osadía de enturbiar las aguas con ácidas críticas a destiempo. Ya habrá momentos para ello. Y así se pasa la temporada, con un plantel hundido, una directiva desaparecida, un entrenador derrotado, un ridículo histórico y, sorprendentemente, muchísimas más ovaciones que reproches. Esperemos que el equipo cambie. Por apoyo no será.