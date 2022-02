Es precioso, sinceramente. No es la mejor entradilla que debería de tener este artículo de opinión, pero es que me encantó cuando lo recorrí hace dos años. Mira que he hecho Caminos, pero al principio de la pandemia, en pleno confinamiento provincial, tiré hacia Fiñana y de ahí me volví para Almería.

Fiñana, Abla, las faldas de Abrucena, los Catalanes, el Ricaveral, Alboloduy... Un recorrido bello por zonas de Almería que te hacen cambiar la visión que uno tiene de la provincia. Aunque no lo han podido ver, sí que lo han sentido los cuatro peregrinos ciegos que la pasada semana realizaron el Camino Mozárabe, acompañados de dos perros guía.

Contacté con Javi y me dejó perplejo de la fortaleza moral y de las ganas de vivir que tienen pese a sus problemas visuales. Haciendo un Camino en 2017, en pleno bosque lucense, cerré los ojos y me dejé llevar por el silencio peregrino. Era majestuoso, pero sobrecogedor. ¿Qué habrán sentido estos romeros en la Plaza de la Catedral de Almería, por el Bajo Andarax, la llegada a Alhabia...? Son los secretos del Camino de Santiago, por eso cada uno hace su peregrinación y cada una es diferente. Todo se resumen en dos palabras: ¡Buen Camino!