Camino de una gesta

El fútbol acapara la inmensa mayoría de la información deportiva en este país. Rara vez un deporte ajeno al balompié acapara el foco mediático en España, de norte a sur y de este a este. No hay la menor duda de ello, es incuestionable. Pero no solo este deporte está dando alegrías a la provincia almeriense durante este aciago año marcado por la presencia del coronavirus. La UDA no es el único conjunto de esta zona del sureste español con opciones de saltar a la máxima categoría. El pasado fin de semana el CD El Ejido Futsal certificaba su pase a la fase de ascenso a la cima del fútbol sala español. No lo hacía de cualquier manera el equipo celeste, ni mucho menos. Los del poniente almeriense sellaban a su vez la primera plaza de su subgrupo en el año de su debut en plata. Todo un hito no solo para la entidad ejidense, sino para el fútbol sala almeriense en general. Un fútbol sala almeriense que en el presente curso vuelve a tener representación en tal categoría después de décadas. Unos éxitos que desde el siglo pasado la provincia almeriense no contemplaba. Una gesta que, por desgracia, no se está dando como a cualquiera le gustaría. La pandemia está impidiendo que gran parte de los seguidores a este deporte lo sigan como se merece, que es desde la grada. Los ejidenses tendrán la opción de conseguir un doble ascenso con un margen de un año desde que dieran el salto a la LNFS. Pero no será fácil, ni mucho meno. Todo un hito que se encuentra bastante alejado del foco mediático y que no acapara las páginas que este bello deporte debería de tener. El fútbol sala almeriense se lo merece. Una gesta que no se vive todos los años.