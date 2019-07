Camisetas y el VAR

Cuando se hacen las cosas bien, por muchos palos que se hayan dado antes, es justo decirlo y destacarlo. Reconozco que la salida de Fran Fernández me hacía presagiar una nueva época de sombras inmediatas en cuanto a la gestión. Pero no, a priori y pese a que siga doliendo su no continuidad ya mencioné en anteriores artículos que su sustituto me inspira confianza, así como la llegada de jugadores como Simón Moreno, una de las perlas de la masía villarrealense.

También se están dando pasos positivos en cuanto a imagen de club. La campaña de abonos, sin aportar novedades, para bien o mal, ha dado que hablar y lo seguirá haciendo: muchas risas con ese póker de cómicos almerienses. De igual modo, la presentación de las nuevas camisetas ha supuesto un toque de frescura, algo distinto. Nueva marca, nuevos diseños, algo más personalizados y con toques más llamativos en la segunda equipación, que no pasaba de ser un pijama de entretiempo.

Sigue habiendo, eso sí, detalles que se repiten por estas fechas y que parecen sacados de la peli El Día de la Marmota. Águilas, Murcia y Pinatar. Ese Triángulo de las Bermudas del que no salimos ni tenemos pinta de salir, da igual qué año sea. Llegará 2050, seguirá habiendo olas de calor en verano o de frío en invierno, Nadal ganando Roland Garros y la UDA haciendo toda la pretemporada fuera de Almería, sin partido de presentación y en las exóticas y lejanas tierras malagueñas y murcianas, allende los mares y donde se mitigan los temidos efectos estivales de Eolo. Nos lo tomaremos con humor pero esta pretemporada tampoco la podremos ver aquí en Almería…

Para acabar con una sonrisa, no se les olvide lo de los niños chinos. ¿Qué pasará con lo de la ciudad deportiva? ¿Qué misterio habrá en esas palabras recurrentes de Alfonso García, que van y vienen cada equis meses y que vienen a decir que lo mejor está por llegar? Ojalá hubiera un VAR para desvelarlo.