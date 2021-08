Y ahora, ¿a quién le vendemos camisetas?. ¿Cuánto vale la liga a niveles planetarios sin que ninguna estrella brille en su firmamento? ¿Bajarán las audiencias televisivas? ¿Comprarán otros países los derechos de la caja boba? ¿Querrán los asiáticos aficionarse al Barcelona o al Real Madrid? ¿Los sponsors pujarán a la baja? Preguntas con respuestas evidentes ante la falta de jugadores franquicias que eligen otros destinos, bien porque se van; bien porque tienen otras competiciones como prioritarias antes de recalar en nuestro país. Las reglas de la liga y el fair play financiero que no se aplica en países como Francia. Los impuestos que varían según el país y la presión fiscal, evidentemente han provocado que se adelgace el músculo futbolístico financiero en nuestro país.

Hace algo más de un mes, el propio Javier Tebas. presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional aseguraba en una conferencia ofrecida en la Universidad Pablo de Olavide en la modalidad on line, que había que tener muy presente el concepto de aficionado, ya que es el hincha el que paga por ver el fútbol por televisión y luego ese dinero se reparte entre los clubes. Estando de acuerdo con esa afirmación, la ecuación es bastante sencilla; si al que paga por ver el fútbol, le quitamos los jugadores que realzan el espectáculo, es muy probable que esos mismos aficionados paguen a otros por ver a las mismas estrellas. Si Messi -por poner un ejemplo a mano- genera al año 117 millones de euros como impacto directo, es posible concluir que ese mismo dinero haya ido a parar a París.

Si no está Cristiano Ronaldo, a quien también dejaron marchar, se venderán, digo yo, menos posters, llaveritos y chucherías. Tebas presume de dar trabajo a 185.000 trabajadores directos mediante la empresa fútbol que nuclea a 42 equipos profesionales. Entiendo que también el sector se resiente ante la falta de ingresos en plena pandemia. ¿Qué se hace? No lo sé. No soy Tebas, pero si no se le ocurre algo para vender camisetas, el fútbol continuará en crisis.