La liga ya arrancó en todas sus categorías nacionales, de norte a sur de la geografía española. El balón rodando por todas partes como tanto se añoraba. Unas competiciones regulares que han arrancado con distinciones más allá de las propias de cada temporada. Así, si en fútbol profesional la presencia de público no existe, en categorías más bajas esto depende de las autoridades locales. Un sin sentido, se ve que el virus afecta más o menos según de la división de la que se trate. Pero de qué nos vamos a sorprender en pleno 2020. Con la vuelta de la competición han retornado las campañas de abonos. Pero para nada como las recordábamos hasta el pasado año. La pandemia lo está marcando todo en la actualidad. El coronavirus tiene todo en jaque. Una campaña, sin duda la más atípica, en la que los equipos más modestos han tenido que reinventarse para paliar la pérdida de ingresos. Unos ingresos respecto a taquillaje de gran importancia en el presupuesto en las entidades más humildes, a diferencia de aquellos clubes agrupados en la LFP. Por tanto, ha habido clubes que han dado el paso a emitir sus encuentros como locales en plataformas audiovisuales de lo más variopintas con las que poder trasladar imágenes a sus seguidores. No sería lógico desarrollar una campaña de abonos a cambio de nada. En fútbol profesional no parece que vayan a retornar los hinchas a las gradas a lo largo del curso. Ni la pandemia parece aconsejarlo, ni los mandamases parecen están por la labor ante el poder que tiene la televisión con derechos hoy en día. Pero más allá de esta campaña, hay clubes como la UDA a los que la compensación a sus abonados por los partidos no disfrutados la pasada temporada parece haber caído en el olvido. La espera desespera.