Campaña en redes

He coincidido, personalmente, con un candidato. Estaba en la puerta de la farmacia y por allí que pasa el de Vox. Dado el lugar, intenté una gracia sobre el cordón sanitario y me pareció que hasta adivine su pensamiento: está bueno el electorado.

Pasando de lo físico a lo virtual, el PP es el que más se mueve en las redes. Al menos en las mias. Jueves, me salta aviso de suscripción de youtube. Un video sobre abdominales durante 20 días. Le doy y ¿quién salió? Exacto, Ramón. Por un momento pensé que las iba a explicar él. Pero no, era un anuncio. Ayer, pongo en google como hacer crema de espárragos y otra vez: Ramón. Será porque estuve buscando los programas electorales y ahora me sale Ramón todo el rato. Como cuando compras calzoncillos por internet y, cada vez que entras, te aparecen anuncios de tíos en gallumbos, que te llega a avergonzar un poco, la verdad.

Por lo demás, en twitter ni los trolls del PP local están tan activos como es habitual en ellos. Hay pocas polémicas y mucho agradecimiento. De Juan Marín C's que agradece a Almería porque es un placer estar. D. Juan, el placer es ser capaz de llegar, con el transporte como está. De la socialista Adriana Valverde que agradece a otra socialista que haya venido y también es un placer. Para IU no hay placer porque el tuit lo subieron en Torregarcía, con foto denuncia de su abandono. Y Vox Almería se dedica a compartir lo que hacen sus líderes a lo ancho de España. Otros a los que la campaña les viene larga.