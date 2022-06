Estaba el martes esperando el paso del bus de la UDA por el centro. Al aproximarse, me teletransporté a 2013, a 2007 y acabé aterrizando en 1997. La canción con la que Robertone y compañía disfrutaban desde arriba, desde sus alturas, descorchando champán y brindando entre ellos y con toda la afición, era la misma que 25 años atrás se incrustó en mis juveniles neuronas, con acné y enamoramientos entre clase de Inglés y Filosofía. Gala, no precisamente la musa de Picasso sino una cantante italiana de apellido Rizzatto y cuyo álbum Come into my life -con single homónimo- lo estaba volviendo a petar en mi cabeza y en general con su Freed from desire, canción usada en celebraciones deportivas y aquí en Almería no iba a ser menos. Al igual que muchas, desde el himno sin letra de España hasta el Seven Nation Army y otra cuyo título desconozco pero que también suele cantarse entre la afición rojiblanca incrustando el típico y socorrido lo-lo ad infinitum con el ritmo que corresponda, la clave del éxito de esta debe ser ese na-na-na. Aquí quizá también cala porque habla de deseo, que desde niño va a empezar, según el himno del club, que no descarto acabe por aprenderme. Porque igual que cuando hace 25 años cogía mi bici en Níjar y, en la soledad y dureza del ascenso a Huebro o Lucainena, se me venía a la cabeza la canción de Gala o los apellidos de los jugadores de la Real, esta semana he vuelto a pasar por esas carreteras serpenteantes y no podía evitar canturrear otros que amenazan con convertirse en canciones del verano. Por supuesto, ni rastro de jugadores de la Real -antaño tenía culpa la Guía Marca que hojearía antes de salir en bici y me hacía nombrar mentalmente en pleno esfuerzo, como un demente, a Alberto López Fernández, Iñigo Idiákez Barkaiztegi, Imanol Alguacil Barrenetxea, Javier De Pedro Falque o Javier Gracia Carlos-. Ahora, en bici o en casa, ante la estupefacción de mi señora, me da por tararear Almería te quiero, te vengo a ver u ohh, Almería. Y, si algún nombre se me viene, es cantando el clásico Sadiq Umar, cada día te quiero más… ¿A alguien más le pasa?