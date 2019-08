La otra 'Capilla' del mediterraneo

El fútbol es ilusión y olvido. También es historia e histeria. Así, a Alfonso García Gabarrón, con sus más y sus menos, se le recordará según quien le escriba. Pero la UDA del jeque y del dinero saudí es otra cosa. Su llegada ha sido tan oportuna para elevar la autoestima como inoportuna temporalmente. Siempre lo debe de ser irrumpir a dos semanas de iniciarse la Liga. Hubiera sido más deseable y aconsejable que se habría dado de otra forma. Pero los jeques son como son y siguen siendo así, aunque se les mire al revés. La Almería futbolera, así las cosas, respira ilusión después de temporadas para el olvido. Los aficionados, los del abono y el bar, quieren disfrutar y sentirse orgullosos de los suyos, aunque no lo sean. Es humano y razonable. Y el fútbol, como fábrica de sueños, no tiene rival. Sorprende, o no tanto, que este subidón haya prendido en una provincia donde el 'deporte nacional' es criticar antes y después de hacer algo, y donde el negativismo es cuasi histórico al ritmo de dos ó tres 'Flautistas de Hamelín'. El almeriense normal está impactado. No ha sido capaz de digerir tantas cosas como han ocurrido en tan breve espacio de tiempo, en su club. Su estado emocional se mueve entre el hipnotismo y la alucinación. Pero su ilusión tiene que ver más con un estímulo que da sentido a su afición y ayuda a vivir. Esto es fútbol, donde interactúan personas, con sus valores y miserias, y no un truco de magia. El equipo no se sabe si está en construcción, deconstrucción o en destrucción. Los nuevos han de encajar con los que estaban porque los vestuarios son el Kilómetro 0 del éxito y fracaso, donde se reza y jura, y se hacen amigos y otros no tanto. El Mediterráneo es de los pocos con una capilla para rezar. Con una plantilla repartida a partes iguales entre futbolistas nacionales y foráneos, la amenaza de división y la formación de las temidas e indeseables 'capillitas' son un peligro latente.