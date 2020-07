Cara y cruz

El final de temporada en el fútbol español se avista ya en el horizonte. Ni una semana resta para que el balompié profesional concluya su fase regular. Escasos días para conocer quienes competirán en Europa el próximo curso, quienes acompañarán al Espanyol a la categoría de plata, quien subirá a Primera con el Cádiz, etc. Pero a partir de este sábado también se dirimirá el final de la campaña en el fútbol no profesional con la disputa del Play Off. Una fase de ascenso tanto en Segunda B como en Tercera en la que unos vivirán la cara del éxito y otros la cruz de quedarse a las puertas del ascenso. Todo o nada, sin margen. Una promoción particular, como nunca antes se había visto. Hasta 16 equipos buscarán tocar el fútbol profesional en el sur de España con Málaga, Marbella y Algeciras como sedes. Sin factor campo alguno que valga, ni afición que aliente a los suyos. Un Play Off en el que, salvo los primeros clasificados, se jugarán seguir con vida en un solo partido. La gloria o la decepción a un paso. La cara y la cruz. Es evidente la enorme diferencia entre competir en la categoría de plata o la de bronce. Muchos son los motivos para entregar todo para el ascenso. Una semana de suma intensidad en la que los protagonistas no pueden permitirse el mínimo error para lograr su objetivo. Los pequeños detalles indicarán quienes logran tan ansiado sueño. Una fase de ascenso con la que se darán a conocer los componentes de las distintas divisiones. Una promoción con la que subirá al fútbol de bronce un equipo de cada grupo que componen el actual cuarto escalón. La meta por la que todos ellos han estado luchando durante estos largos meses a escasos centímetros.