S. y Carbonell

Elena S. Sánchez y olé, junto a Pablo Carbonell, se harán cargo del nuevo magacín nocturno dirigido por Santi Tabernero. Bravo por la apuesta. Carbonell y yo nacimos el mismo año. Nos une una memoria sentimental poderosa. Y el sur, siempre el sur. Recuerdo la mañana que se estrenó en el Festival de Málaga 'Atún y chocolate', su primera película como director. Cine gaditano por los cuatro costados. Cómo olía a mar, a Zahara de los Atunes. Pero si no faltaba ni Paco Vegara ejerciendo de sacerdote autóctono.

Pablo Carbonell fue la esencia de Toreros Muertos. A Elena S. Sánchez le gustan los toros, y de qué manera. Los toros y el flamenco. Lo demuestra en las mañanas de los Sanfermines desde hace años. En un programa como el de Santi Tabernero, libre, desprejuiciado, mestizo, gamberro, heterodoxo, culto y transgresor, que se puede ser todo eso a la vez y mucho más, nos gusta imaginar lo bien que puede combinar esta no tan extraña pareja.

Vivimos en la era de lo políticamente correcto. Donde hay que llevar un cuidado tremendo para no incomodar. Y si no que se lo digan al compañero de Elena S. Sánchez en sus mañanas pamplonicas. Con sus años y su experiencia, en la que se tuvo que ver Javier Solano. Lo primero de todo, en esa displicencia al referirse a él. "Un periodista de TVE" o "el periodista de TVE". Como si no tuviese 40 años de curriculum a sus espaldas. En fin, que los sufridos espectadores de La 2 estamos de enhorabuena. Olemos vida inteligente. Ya era hora.

Movistar lo tiene todo. TVE no está en su mejor momento, de acuerdo. Pero Movistar no va a tener 'Sánchez y Carbonell' y La 2 sí.