La actual situación económica y, en particular la del Periodismo, hizo que me decantase hace unos años por pegarme otro tiro en el pie y decidiese empezar Educación Primaria, cuando lo inteligente hubiese sido aprovechar estos años para buscar un amigacho que solventase numerosos problemas. La docencia me ha hecho vivir grandes momentos con ángeles aún sin la maldad y contaminación del adulto. En calidad de maestro de prácticas (docente al fin y al cabo por mucho que las instituciones no lo consideren así para ahorrarse vacunas aunque el riesgo sea el mismo) me he topado este curso con un grupo de tercero de Primaria que le saca a uno una sonrisa detrás de otra un día sí y otro también. Mucho pico y mucha pala hicieron que Julián, uno de esos alumnos, se enrolase en el equipo de fútbol que entreno. Meses después Carmen, una de sus compañeras, le dio la matraca a sus padres para venir a probar este bonito deporte. Y allí, en Los Pinos, mismo escenario donde Beckham, Zidane y compañía grabaron un anuncio de Adidas hace dos décadas, se presentó junto a Julia, su hermana. A sus ocho y siete años apenas habían jugado al fútbol antes a excepción de los disparos de rigor en Educación Física. Evidentemente el nivel respecto a sus nuevos compañeros no era el mismo por el copioso número de entrenamientos y partidos entre unos y otras, si bien fue de las sesiones en las que un entrenador puede disfrutar más por esa ilusión de las futbolistas noveles y por la actitud de los pequeños veteranos, sin desesperarse y ayudando y apoyando en todo momento a Carmen y Julia, quienes pasaron una tarde inolvidable y nos lo transmitieron al resto. Un oasis en estos fatídicos meses. En un fútbol base cada vez más competitivo y selectivo, todos deben tener una oportunidad y ser tratados de la mejor manera no para no perder a niños cuota, sino porque al fin y al cabo son personas con sus ilusiones, sueños y sentimientos.