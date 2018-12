Carta abierta a Lorena García

Estimada Lorena, me alegra que una persona de tu preparación, que vive el día a día de Almería, haya tomado las riendas del club y esté recuperando ese lazo perdido con la sociedad almeriense. Si no recuerdas mal a este suscribiente le concediste una de tus primeras entrevistas como gestora deportiva porque ya entonces se percibía el potencial que atesorabas y podías desarrollar. Las dubitaciones de aquel lejano día se han ido transformando en certezas, en paso firme y seguro. A quienes aún te ven como la hija de papá cabría recordarles que no solo controlas los despachos por tu exquisita formación académica en derecho, especializándote en la rama deportiva, sino que también entiendes -y mucho- de fútbol, habiendo acompañado al equipo en numerosos desplazamientos cuando apenas eras una cría, sin faltar al palco en el Mediterráneo. Por eso no me extraña que seas el ojito derecho de Alfonso, tu padre, a quien el otro día, con motivo de una foto oficial en la que más pronto que tarde aparecerás tú junto al primer equipo, se le caía la baba describiéndole a los medios tus dotes de conferenciante. Digo con sinceridad que tras 15 años en el fútbol profesional era hora de que se abriesen las ventanas para dejar entrar aire fresco. La Fundación es un parto tuyo y ahora que Soriano se va a Ibiza -nunca se le ha visto cómodo en el cargo- podrías pensar en baluartes como Manolo García. Los cambios que estás acometiendo le molestan a gente de dentro que considera que le has movido la silla. Guárdate de palmeros y pelotas, aunque intuyo que los tienes bien localizados. Entiendo que tu trabajo sea exteriorizar una imagen impoluta, pero de igual modo debes comprender que los periodistas no somos relaciones públicas y nuestra labor es sacar a la luz todas las aristas. El tema de las primas no debería quitarte el sueño. Y apuesto a que la foto del equipo femenino no faltará en el calendario de 2020. PD: Feliz Navidad a todos y salud para 2019.