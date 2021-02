Carta de agradecimiento a la UCI de Torrecárdenas

El día 15 de enero entré en el Hospital Torrecárdenas contagiado de COVID con diagnóstico de neumonía bilateral. Desde el área de Observación, paso a UCI, con bajo nivel de saturación de oxígeno en sangre y dificultad para respirar, que no desaparece con la mascarilla de oxígeno, por lo que el doctor me comenta que es necesario poner un respirador que lleve directamente el oxígeno a los pulmones, lo que comúnmente se denomina intubar.

Cuando tu vida pende de un hilo, tienes que tomar la decisión más importante, firmar la autorización para que te coloquen el respirador, sabiendo que puede ser la última acción que hagas en esta vida. Son momentos difíciles, en los que no tienes a tu familia para consultar y tomas la decisión más importante de tu vida. Firmé el consentimiento, porque esa persona me transmitió, con su expresión y su mirada, confianza, profesionalidad, sensibilidad y la posibilidad de salir adelante. A partir de ese momento, me sedaron o, dicho en términos más impactantes, me indujeron el coma, me dormí y perdí la noción del tiempo, iniciando una batalla contra ese virus maldito, con las únicas armas que te da tu naturaleza y una serie de drogas que te administran diariamente, que constituyen la munición en el campo de batalla para protegerte de los envites del COVID.

Lo más importante, la supervisión de esos magníficos profesionales que cada día ponen lo mejor de sí mismos para sacar adelante a aquellas personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte, controlando en todo momento sus constantes vitales e interviniendo con su capacidad y su saber ente los altibajos que se producen.

¿Hay en la vida algo material que sea capaz de pagar la vocación, dedicación, sabiduría, empeño y afán de superación de estas personas, que trabajan de manera abnegada por sacar adelante a quienes allí llegan en situación tan vulnerable? ¿Hay dinero que pague la frustración que conlleva el ver que, en algunos casos, a pesar del esfuerzo tan ingente, hay personas que no salen adelante?

La respuesta es "NO" con rotundidad.

Si estoy haciendo esta carta es porque he salido, después de 15 días intubado y porque estoy inmensamente agradecido. Hay imágenes y recuerdos que me van a acompañar toda mi vida, como la de esos últimos días en UCI, en los que me bajaban la sedación y cambiaban el modo del respirador, reduciendo el nivel de oxígeno, para estimular el funcionamiento de mis pulmones, al abrir los ojos, con sensación de no poder respirar, una enfermera, me acariciaba la cara, me cogía la mano y me transmitía con su mirada que iba a salir de aquel trance tan complicado.

Finalizo, dando fuerza y ánimo a las personas que aún siguen allí, luchando contra la enfermedad, a sus familias que también lo pasan muy mal y reiterando mi profundo agradecimiento al personal sanitario, por su profesionalidad, dedicación abnegada y su gran humanidad durante las 24h del día protegiendo a todas las personas que allí están.

Almería tiene un equipo de Sanitarios que son como los Ángeles del cielo en la tierra; Dios os proteja siempre; yo nunca os podre olvidar.