Hace poco más de una semana salía la primera parte de la quinta y última temporada de la serie española La Casa de Papel, que tiene enganchado a medio mundo, a pesar de repetir la misma fórmula durante las cinco temporadas. Los giros de guión, las sorpresas, la tensión y el delirio, todo se repite sin remordimientos temporada a temporada y la gente sigue ahí, comiéndose los 5 capítulos de un tirón y contando los días para ver el desenlace final, allá por diciembre. Las visitas del Almería a Ponferrada son como las temporadas de La Casa de Papel: un calco año tras año. El conjunto almeriense lleva 3 temporadas consecutivas en las que ha repetido prácticamente al dedillo puesta en escena, pese a los distintos entrenadores y cambio de jugadores. Las visitas al Toralín son ir al dentista. El conjunto berciano imprime un ritmo alto de partido, con una presión asfixiante que hace difícil circular el balón. Encima, cuando defienden, repliegan muy rápido, pero salen en tromba al ataque, llegando con numerosos efectivos. Sus transiciones, tanto en defensa como en ataque, son rapidísimas, y en apenas 3-4 toques se plantan en el área. Fernando, una vez más, tuvo que sudar de lo lindo para retrasar la derrota cuanto pudo y evitar un marcador abultado. El Almería, por su parte, hizo lo que viene haciendo en sus últimas visitas a Ponferrada: nada. La circulación del balón era muy lenta, nos costaba dar varios pases seguidos y ya ni les cuento crear ocasiones de gol, que se pueden contar con una mano. Un partido lamentable, como viene siendo costumbre en los últimos años, que incluso fue más desagradable después de escuchar a Rubi decir en rueda de prensa que el equipo había competido bien. Históricamente, cuando un entrenador del Almería ha usado la palabra "competido" en el contexto de una derrota, me ha generado tal rechazo que he perdido la fe en ese entrenador. Con Rubi no es aún el caso, pero como empiece a ver partidos distintos mal camino lleva. Hay mucho trabajo por delante, y la autocrítica no es un mal comienzo para corregir errores…