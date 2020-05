Casado sí tiene plan B

Decía Sánchez que no tiene plan B si el Congreso no aprueba la prórroga del estado de alarma. Es inaudito que un presidente no haya preparado una alternativa, una muestra más de la arrogancia de un jefe del Ejecutivo que ni siquiera contempla que se cuestionen sus políticas. Con esa actitud, es imposible predecir qué se sacará de la manga Sánchez si mañana no se aprueba la prórroga.

Imposible predecirlo porque ni él lo sabe. Cualquier dirigente tendría previstas medidas si las cosas no salen como se habían programado, un presidente del Gobierno más aun, porque de sus decisiones depende la vida de la gente.

Casado sí tiene un plan B. En un principio se inclinaba por el no o la abstención, que después fue más cercano a lo segundo por temor a que en el futuro lo acusen de ser responsable del deterioro sanitario si la libertad de movimientos y la apertura de los establecimientos provocara un repunte del coronavirus. Sin embargo, antes de tomar una posición, ha hecho los deberes. Su equipo lo han tranquilizado respecto a que la no prolongación del estado de alarma suponga la paralización de las medidas sanitarias en marcha, o la interrupción de las medidas económicas indispensables para que millones de familias puedan subsistir tras quedarse sin ingresos por la pérdida de los empleos. Explicó en Onda Cero que el Gobierno cuenta con dos leyes que permiten tomar iniciativas en situaciones excepcionales: la Ley General de Salud Pública y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Explicó también que la Constitución no permite prolongar el estado de excepción más de dos meses, un estado más restrictivo que el de alarma, y que el argumento de que si no se prorroga, el Gobierno no podrá pagar los ERTE es una amenaza sin base jurídica. Sánchez no tiene plan B, pero sí Casado: si hoy el Consejo de Ministros no desvincula la prórroga a los ERTE, que se olvide el presidente del apoyo del PP. Casado está harto de engaños y de que Sánchez tome a la oposición a título de inventario.