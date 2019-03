Vaya por delante que las siguientes líneas están centradas en las categorías inferiores, puesto que en sénior, incluso en juveniles (o cadetes), todo es diferente. En el fútbol, como deporte que es, tiene una mezcla de táctica, técnica, psicología, físico y otros factores. Es importante trabajar todos para que el individuo y, en consecuencia, el colectivo -lo realmente importante- funcione de manera correcta. Partiendo de esa base, no se entienden determinados castigos. Y vaya por delante también que este espacio se trata de una columna de opinión, en este caso, del arriba firmante, con el respeto hacia todo el gremio de entrenadores o monitores. Sin embargo, hay algunos hechos difíciles de entender. Son numerosas las ocasiones en las que el joven jugador o el colectivo ha tenido un comportamiento inadecuado (¡algunas veces incluso por gestos técnicos!) y el profesor de turno lo manda enseguida a correr o a hacer flexiones para que no vuelva a ocurrir, haciendo que el futbolista relacione el castigo con un esfuerzo físico. La consecuencia es que el deportista le tome aún más manía al entrenamiento del plano físico, puesto que lo tiene asociado a algo punible.

Otro castigo que no se entiende, en estos casos, por parte de los padres, es el de no llevar al niño a entrenar, ya sea por una negativa actitud académica o de otro tipo. Los estudios son importantes (no tanto las notas). Eso está claro. Pero durante 24 horas hay tiempo para descansar, comer sano, estudiar y hacer deporte, algo que es indispensable en cualquier ser humano. ¿Se castiga al crío sin ir poder ir al baño o beber agua?, ¿y por qué sí por no hacer deporte, un deporte que hace feliz a la persona, que rinde así mejor en otros campos? ¿Qué sentido tiene que no vaya a entrenar y que después de hacer los deberes coja el móvil, la tableta o el Fortnite? Quizás es que es lo más sencillo...