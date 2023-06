Londres, 8 de junio de 2023. Estimado Navarro, tengo claro que la jugada de Rubi de anunciar que no continuaba minutos después de lograr la agónica permanencia fue para adelantarse al club y decir que es él quien se marcha y no el club el que no lo renueva. Tanto el entrenador como el club tenían claro que su relación había llegado hasta aquí. Por eso creo que el club lleva semanas trabajando en el nuevo entrenador. Son muchos los nombres que ya han salido, alguno un poco disparatado, pero la cosa va a salir entre García Pimienta, Éder Sarabia o Albés y sospecho que este último puede ser el elegido a tenor del plazo de 10 días que El Assy ha dado. El entrenador del Albacete, que tan buen papel hizo con el Lugo la temporada pasada, está en clara progresión, encaja con el perfil que se busca y los 10 días se explicarían por el final del play-off de ascenso. En mi opinión, el técnico debería ser Marcelino. Sería toda una declaración de intenciones. ¿Tú como ves el tema del banquillo? ¿Qué sensaciones tienes?