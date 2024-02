No creo en las casualidades. Me parece demasiado iluso pensar que, en el mundo del fútbol, las cosas surjan de la nada. La misma semana en la que Gaizka Garitano apunta a los jugadores es en la que, por primera vez, el vestuario lo entrega a los pies de los caballos. Para los más despistados en la materia. El técnico vasco ha insistido en cada aparición pública que el nivel defensivo del equipo no es de Primera División. Después del empate contra el Athletic Club, desde un medio nacional señalan la fractura entre plantilla y cuerpo técnico. Una información que no puede venir de la directiva, cuya actitud paternalista con el entrenador roza lo inadmisible. Por lo tanto, el tema viene de dentro. De alguno de esos futbolistas que han dejado de tener protagonismo y que ven los encuentros desde la barrera. ¿Casualidad? No creo. Un asunto que, casualidad también, le ocurre a un equipo que sigue destrozando todos los récords negativos posibles en la máxima categoría. Y unos futbolistas que siguen demostrando el porqué la UDA no gana desde hace 27 partidos. Hubo un momento en el que deriva desastrosa dio paso al lamento y a la misericordia. Sin embargo, cuando lo más digno que han hecho algunos es publicar emoticonos de tractores en toda la temporada, la empatía se convierte en rabia. Ni ellos mismos son conscientes de todo el daño que están haciendo. No solo a la afición, sino por sus propias carreras. Por cierto, honor a las 13.000 almas que un lunes a las 21:00 volvieron a llenar las gradas del estadio. Los seguidores almeriensistas son los únicos que han demostrado estar a la altura de las circustancias esta temporada. Sin embargo, la gran suerte que tienen todos, desde la cúpula hasta los integrantes del equipo, es que esto es Almería, para lo bueno y para lo malo. La presión no sería la misma en una ciudad grande después del ridículo histórico que están cometiendo. Porque recuerden, nada es causalidad. Y menos en esta película de tragicomedia.