La Catedral para reaccionar

Londres, 29 de septiembre de 2022. Estimado Navarro, tras la pausa en Liga por culpa del parón de las selecciones internacionales, el Almería vuelve a la competición en uno de los escenarios más icónicos del futbol español, por su solera y su idiosincrasia, con una afición entregada a su equipo que no deja de apoyarlo ni cuando peor van las cosas. Es más, cuanto más sufre el equipo, más aprieta la grada. Es un estadio que sin duda impresiona en cada visita, y más si es la primera, como lo va a ser para la gran mayoría de la plantilla. Esperemos que no acusemos el miedo escénico y podamos ofrecer una imagen acorde a la categoría. Para los de Rubi es una oportunidad de cortar por lo sano la hemorragia de derrotas encadenadas, reaccionar y tomar aire para volver a la senda de los resultados positivos, ya que conviene llegar al parón del Mundial fuera del descenso. PD: Es indudable que lo normal sería que Pacheco se hiciera con la titularidad, por su mayor experiencia, pero ahora ese debate no debería existir. Fernando merece seguir teniendo continuidad…