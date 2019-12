Cayetano riveraEstrellas de la realeza que brillaron este 2019El año de la tortuga

El torero se muestra orgulloso del trabajo de su mujer, Eva González

El anuario 2019 escribe sus últimas páginas y es momento de hacer balance, también para la realeza europea, que ha tenido como protagonista principal, para bien y para mal, a la corona británica. La llegada al mundo de Archie Mountbatten-Windsor, el primer hijo de los Duques de Sussex, en mayo estuvo muy lejos de calmar los ánimos entre algunos de sus miembros, como su padre, Enrique y su tío, Guillermo, entre los que parece haberse abierto un abismo desde que el hijo pequeño del príncipe Carlos contrajo matrimonio con la estadounidense Meghan Markle. En el último viaje de los duques de Sussex a Sudáfrica se confirmó (vía entrevista televisiva) la brecha entre los dos hermanos. "Guillermo y yo estamos en caminos diferentes", aseguró el hijo de Diana de Gales, que estaría pasando las fiestas en Canadá junto a su familia.

Esta entrevista a la cadena ITV, así como la intención de Enrique de llevar a los tribunales a los que se atrevan a lanzar acusaciones falsas contra su mujer, y la ausencia del matrimonio en Sandringham, donde tradicionalmente pasa la Navidad todo el clan, han colmado la paciencia de la reina Isabel II, que empezó su discurso navideño dando la bienvenida a su octavo bisnieto.

No obstante, este no es el mayor de los problemas para la soberana. El escándalo de los abusos a menores cometidos por el empresario Jeffrey Epstein ha salpicado de lleno a la institución monárquica. La amistad que unió durante años al príncipe Andrés con el financiero neoryoquino, tachado como un depredador sexual, y la acusación de abuso lanzada por Virginia Giuffre contra el duque de York, hizo tambalear, una vez más, los cimientos del palacio de Buckingham. La desacertada entrevista concedida por el ex marido de Sarah Ferguson a la BBC provocó una reunión de máxima urgencia que desenvocó en su retirada pública. Una decisión que ha tenido efectos colaterales, sobre todo en la vida de su hija Beatriz de York, obligada a retrasar su fiesta de compromiso y cuya boda con Edoardo Mapelli Mozzi no será anunciada hasta después de Año Nuevo por peticion expresa de su abuela. Desgraciadamente, los últimos acontecimientos marcarán su enlace, que no tendrá el mismo boato que el de su hermana y estará señalada por el morbo de verla del brazo de su padre tras meses de retiro.

Todo lo contrario a la boda de ensueño de Carlota Casiragui y Dimitri Rassam, primero por lo civil en el palació de Mónaco y, posteriormente, la ceremonia religiosa en la Provenza francesa. Las instantáneas de ambas celebraciones demuestran la elegancia de la nieta de Grace de Mónaco,heredera de su magnetismo, convertida en un icono de moda y en una de las celebrities mejor vestidas de este 2019.

Un año que marca un punto de inflexión en la vida de la princesa Leonor. La primogénita del rey Felipe VI y la reina Letizia hizo su primer discurso como Princesa de Asturias, una intervención igual de breve que la que llevó a cabo su padre hace 39 años y en la que no ocultó su emoción: "Este momento será inolvidable para mí. Como dijo mi padre, es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón", subrayó la heredera al trono, cuyos looks empiezan a marcar tendencia, así como los de su hermana Sofía. Ambas se embarcan en la travesía de la adolescencia con gustos muy personales, lejos de los coordinados que marcaron sus respectivas infancias. ¿Lograrán hacer sombra a su madre en esa faceta? Es cuestión de tiempo.

ESTE año vuelvo al gimnasio. Intentaré combinar las horas de bodycombat con algo de spinning y natación. Este año leeré a los grandes. García Márquez, Shakespeare, Wilde, Dickens, Austen, Cervantes, Cortázar... Un clásico (o dos) por mes. Este año dejaré de fumar, aunque luego sólo me limite a dejar de comparar tabaco y termine gorroneando de las cajetillas de mis amables compañeros. Puede que me apunte a un curso de guitarra, a dos de papiroflexia y me matricule en la Universidad a distancia para estudiar Historia del Arte. Iré al cine una vez a la semana, al teatro una vez al mes y regalaré cosas prácticas en lugar de chorradas. El cambio de año -este año hasta de década- bien merece todos nuestros sacrificios. Que pongamos todo nuestro empeño en cumplir esos objetivos que marcamos en rojo cada Nochevieja.

Desde que el mundo es mundo, el ser humano se ha ido acostumbrando a funcionar por metas u objetivos. Plantearse obstáculos para luego sortearlos es una buena forma de engordar los aveces raquíticos estados de ánimos. Con los cambios de etapa, véase la vuelta al cole y la entrada en un nuevo años, esos objetivos -o propósitos- alcanzan unas dimensiones estratosféricas y siempre terminan siendo papel mojado. Como en la fábula de la liebre y la tortuga, nuestras altas expectativas y nuestra generosa confianza en nosotros mismos hacen que, un año más, nuestros propósitos caigan en saco roto. Por eso hay que ser tortugas, la nueva década nos tiene que dejar serlo. Que nuestros objetivos y propósitos parezcan simples y pequeños pero que su simpleza no nos impida ver el verdadero esfuerzo que nos supondrá llegar a la meta. Porque es muy fácil proponerse no discutir con la familia, dar siempre los buenos días o no imponer nuestro criterio ante opiniones que son divergentes a la nuestra. La tolerancia, el respeto, las muestras de cariño y el saber priorizar parecen objetivos vacíos ante la posibilidad de ser Albert Einstein en el cuerpo de Arnold Schwarzenegger. Por eso ir al gimnasio y leer a los grandes encabezan nuestras listas de propósitos y ser generosos o pensar antes de hablar nos parecen objetivos vacuos. Por eso siempre somos liebres aunque en el fondo todos necesitemos ser tortugas.