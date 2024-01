Cayó el ‘líder’: A.D. Almería 2 R. Valladolid 1

Segunda jornada de la segunda vuelta y primera ‘heroicidad’ de la A.D. Almería que hacía presagiar que podría lograrse la salvación, meta de aquella temporada: el líder de la categoría, el Real Valladolid, con 27 puntos, 27 goles a favor y 13 en contra, caía derrotado en el ‘Franco Navarro’ ante una A.D. que hacía de su coqueto y recién estrenado campo un fortín. La cercanía de la afición, el aliento constante y las 15. 000 personas que llenaban las gradas domingo tras domingo daba alas al equipo. Maguregui alineó a. César; Paniagua, Piñero, Camacho, Maxi; Garay, Jeromo, Martínez; Gregorio, Rolón y Polo. Sin cambios. Pachín, míster vallisoletano, opuso a: Llácer; Estella, Serra, Jacquet, Toño; Mir (Sänchez Valles 66’) Santos, Minguella (Gª Cortés 30’); Moré, Gail y Rincón. Pitó Falero Pérez, sin problemas en un partido jugado con deportividad en el que sólo enseñó una tarjeta.

La A.D. Almería comenzó arrollador y a los 5’ marcó el primer gol. Internada de Polo por la banda derecha, cambia el balón a la izquierda por donde aparece Martínez quien de disparo raso marca el primero con la gente aún entrando. El gol dio alas al equipo y no tardó en llegar el segundo, uno de los más raros que uno haya visto. Estella tiene al balón en medio campo, le acosa Gregorio, cede por alto a Llácer quien, encandilado por el sol, hace la estatua y el balón entra al fondo de las mallas. Sólo habían transcurrido 10’ y el partido parecía controlado. El Valladolid despertó y adelantó líneas, pero el Almería se cerró bien (el famoso ‘autobús’ de Maguregui) y no pasó excesivos agobios. Rincón y Estella tuvieron sendas oportunidades pero poco más. A los 85’ llegó el gol visitante. Centro de Moré, se forma un lío en el área y Gail finalmente empuja a las mallas. Los últimos minutos fueron de infarto, con el Valladolid volcado, aunque el resultado no se movió: A.D. Almería 2 R. Valladolid 1.