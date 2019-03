Está uno tan tranquilo, sabedor de que la hermana de una conlleva para la otra entrar el curso que viene directamente en el colegio, que casi no tiene presente que la solicitud hay que echarla igualmente. Pero sí, este año no nos la jugaremos en el sorteo que vuelve locos a los padres. Que si mi niño entra, que si se queda fuera, que si dan tantos puntos por residencia, que si dan tantos por trabajo, que cómo es posible que en La Salle sólo dejen entrar a 25 niños... No habíamos hecho ni una raíz cuadrada en veinte años, pero nos atrevimos con aquella fórmula matemática con logaritmo neperiano elevado al número e que te da el apellido de corte. Por suerte, todo eso quedó atrás para mí, pero una nueva hornada de padres se va a enfrentar a la caza de brujas, al macartismo de señalar al que usa la triquiñuela de afirmar vivir donde realmente no vive. A todo aquel que a 10 de marzo del año 2019 de nuestro Señor piense que ha sido el primero al que se le ha ocurrido empadronarse en casa de su padre para arañar unos puntos, ya le digo yo que más le vale matricular directamente al chaval en el Freinet, que luego vienen los madresmías.