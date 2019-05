Cazorla en el semáforo

Suscribo buena parte de lo que me cuentas, Pablo, y añado alguna anécdota personal que lo refrenda. Resulta que en mi familia hay algún simpatizante de Ciudadanos que tenía casi decidido votarlos en Almería capital (ya optó por Villegas en las generales) hasta que hace unos semanas se topó en un semáforo con su candidato, que ni corto ni perezoso bajó el cristal de la ventanilla de su vehículo para proferirle gritos y ademanes recriminándole aún no sabe muy bien qué maniobra. Ten por seguro que el señor Cazorla ha perdido un voto que intuyo va a ir a parar a la lista encabezada por Ramón Fernández-Pacheco. Vale que el PP anda en declive a nivel provincial por los últimos resultados en las generales y la irrupción de Vox en el Poniente, pero Ramón conserva un aire centrado y sosegado (me consta que es más sorayista que casadista) que aunque en las primarias del partido pudo costarle algún disgusto, en la situación actual sin duda le beneficia entre el electorado. La política local va de cosas tan viscerales como la anécdota que comento y puedo asegurarte que tras ocho años como concejal -ya me retiro- sé bien lo que digo.