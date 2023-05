El de este sábado contra el Real Mallorca es el partido con mayúsculas y artículo determinado. No es una finalísima porque restan otros 9 puntos de ser jugados. No se puede afirmar de forma taxativa que la UDA no logrará la salvación si pierde. Pero nadie puede negar que tendrá más opciones de mantener la categoría si logra la victoria. El partido, así las cosas, es de los que da y quita. Nadie sabe qué tipo de partido será el que se libre en el Power Horse. Es conocido que existen tres tipos de partidos. Uno es el soñado, ese que todo aficionado y entrenador visualizan, donde todo sale bien. Otro es el que se juega, el real y el de competición, el que suma o resta. Y el tercero es el vivido y el que se recuerda, el que desgrana lo sucedido a través del análisis, desde una perspectiva objetiva. Ocurre que no es un duelo de dos, sino de otros cinco equipos: Cádiz, Valladolid, Valencia, Getafe y Espanyol. Gaditanos y pucelanos, empatados a puntos, abren la jornada este viernes y el resultado puede estar muy presente. El Valencia recibe al Real Madrid y el Getafe al Elche, ya descendido , mientras que el Espanyol visita al Rayo Vallecano que este lunes enterró en el Villamarín sus opciones europeas. No he incluido al Celta y debería de hacerlo. Los vigueses están en caída libre con una única victoria, sobre el Elche, y dos empates, en las ocho últimas jornadas. No hay Liga sin sorpresa. El ascenso del Almería a costa del Eibar, que se ha caído del liderato y del ascenso directo y habrá de jugársela en la fase de ascenso, fue la del curso pasado. El calendario de los gallegos es Girona y Barça, en Balaídos, y Cádiz, fuera. Si cae en La Catedral y el Almería gana, le igualaría a puntos. Pero el gol average favorece a los rojiblancos y se meterían en el lío. ¡Ojo al dato! Todo lo que es probable, es posible.