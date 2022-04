Lo de Centelles

Londres, 21 de abril de 2022. Estimado Navarro, le vengo dando vueltas a la información que diste hace semanas acerca de la renovación de Centelles, donde el club daba a entender que no era una prioridad. El único motivo que se me ocurre es que en el acuerdo con el Valencia, en caso de renovarlo tras sus dos temporadas aquí, haya un cuantioso pago de por medio (ya sabemos que particularmente en el primer año estuvimos muy espléndidos acordando cifras altas de compra en caso de ascenso y tampoco me olvido del desfalco de Lasalvia con Olivera y Gutiérrez). Ese es el único motivo que se me ocurre para justificar esta decisión, y dado que La Liga no nos da facilidades como a otros clubes, incluso con límite salarial negativo, lo más probable es que no le quede otra opción. Una pena. Yo entiendo que Centelles se ha ganado en el campo su renovación. Ha jugado con más asiduidad y en los últimos partidos ha rayado a gran nivel. PD: Creo que si ganamos el lunes al Sporting, nos pondremos líderes. ¡No podemos fallar!